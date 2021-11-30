傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜驚爆本月11日遭到男友林秉樞家暴毆傷，而昨（29）日在TVBS直播節目空檔，就似乎透露出無奈心聲，直呼「不想活了」、「消失在地球上」等語。

民進黨立委高嘉瑜驚爆本月11日遭到男友林秉樞家暴毆傷，高嘉瑜今（30）日上午透過簡訊回應，會勇敢面對，也希望不要再有下個受害者，據了解，高嘉瑜上午前往立法院簽到立刻神隱，僅透過臉書向外界表達關心謝意。但其實她在中午11時許，已低調自己一人前往北市中正一分局忠孝東路派出所，對林秉樞提告傷害，警方依法受理後，將依單一窗口轉給事發地的新北市警察局板橋分局偵辦。

民進黨立委高嘉瑜昨（29）日在TVBS《新聞大白話》直播節目空檔，就似乎透露出無奈心聲，直呼「不想活了」、「消失在地球上」等語。

高嘉瑜在節目空檔突然嘆一口氣，「唉～～剛我們的話都有露出嗎？請問？」謝寒冰答稱「有阿」！高嘉瑜笑：「真的假的？剛我說不想活了、消失在地球這些…唉 ~~」。

接著高嘉瑜就唱起「小虎隊」成名曲《青蘋果樂園》：「週末午夜別徘徊，快到蘋果樂園來」，接著又稱讚主持人錢怡君「今天錢子怎麼穿這麼可愛？好像小朋友！又綁這個髮型，太可愛了。」

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