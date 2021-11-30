韓國流行音樂年度最大盛事，2021 Mnet亞洲音樂頒獎典禮（Mnet Asian Music Awards，簡稱MAMA）將於12月11日 登場，遠傳friDay影音2020年獨家轉播2020MAMA典禮吸引超過200萬人次觀看，今年再度取得獨家轉播權，將聯手遠傳心生活App雙平台直播，預計吸引更多粉絲上線朝聖。

本屆盛會除齊聚BTS防彈少年團、TWICE等當紅K-POP團體和歌手競爭獎項，更邀來英國人氣歌手紅髮艾德擔任表演嘉賓，精采度更勝以往！遠傳friDay音樂也規劃《2021MAMA入圍歌單》，讓粉絲提前溫習偶像精彩表現。

2021 Mnet亞洲音樂頒獎典禮由南韓電視台Mnet舉辦，是韓國流行音樂圈年度最重要盛典，年度最火熱K-POP歌手齊聚競爭獎項，本屆主持人由性感女神李孝利擔綱，這也是MAMＡ首次選用女藝人出任主持，搭配今年典禮主題「Make Some Noise」，象徵著打破偏見、追求多元之下有著更多包容。

受到新冠肺炎疫情影響，今年仍採線上頒獎形式進行，遠傳friDay影音、遠傳心生活雙平台將於12月11日（星期六）直播【2021 Mnet亞洲音樂頒獎典禮】，下午3點開始2小時的紅毯時間，緊接著下午5點的頒獎典禮，只要註冊成為會員即可以在遠傳雙平台免費觀看。

遠傳friDay影音去年推出全台首創跨國直播即時中譯字幕組，大受好評，讓韓迷第一手獲得完整翻譯服務，今年仍會推出高規格翻譯服務、聊天室功能外，還會新增今年的獨家版歌手貼圖，讓歌迷能在線上即時互動，彷彿親臨現場。

本屆「最佳女歌手」和「最佳男歌手」兩大獎項入圍名單競爭激烈，「最佳女歌手」除Heize、IU、太妍等歌手入選外，BLACKPINK團體成員Rose和LISA皆雙雙入圍。

「最佳男歌手」部分則有姜丹尼爾、李茂珍，EXO三名團員伯賢、D.O.、Kai則同樣都在該獎項之中。

入圍「最佳團體」名單則有全球知名的BTS 防彈少年團、SEVENTEEN、TWICE等。

遠傳表示，12月9日之前到遠傳friDay影音和遠傳電信FB粉絲團、IG預測得獎名單，就有機會獲得BTS全球獨家小卡；12月11日當天登入或註冊遠傳friDay影音會員並收看2021MAMA獨家轉播，還可抽BTS大禮包(包含獨家限量海報、小卡、口罩、購物袋)

除關注獎項獎落誰家，本屆表演嘉賓更是星光熠熠，尤其今年邀來到英國人氣歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）演出，堪稱今年典禮絕大亮點之一。去年甫出道便刷新K----POP團體出道曲MV點閱最快破億紀錄的南韓女團aespa，、2019年告別演唱會後分道揚鑣的人氣男團WANNA ONE也將會在典禮上再度合體。

遠傳friDay音樂也特別規劃《2021MAMA入圍歌單》，集合包含BTS防彈少年團、TWICE、SEVENTEEN、ITZY，還有單人男女歌手的Heize、姜丹尼爾、D.O.、KAI等，讓粉絲提前溫習入圍歌手的音樂作品，支持自己心中偶像。