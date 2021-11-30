民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，今天下午已前往警局報案。(圖／取自高嘉瑜臉書)

傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜，驚爆被林姓男友痛毆、勒頸洩恨，甚至被拿私密影片、砸錢請黑道殺人威脅，隨著消息曝光，現年43歲的林姓男友，背景也被外界起底，遭爆料他根本不是富二代或板橋林家後代，而是一名「職業詐欺犯」，還曾恐嚇高嘉瑜前男友「小馬」馬文鈺，指名要殺對方全家。

林男對高嘉瑜施暴消息傳出，網友紛紛起底他的背景，除了與與高嘉瑜都是出身於法律系，他還以筆名「Raphael Lin」在媒體上投稿，撰寫專欄，曾在2019年發表一篇分析作家蔡詩萍著作的文章，評論男女愛情需要「多禮、忍讓、貼心」，露出一手好文筆抒發自己內心看法，看似一名文青，豈料竟是名會打女生的恐怖情人。

據《CTWANT》報導，一名知情人士爆料，林男是台南人，而且是一個「職業詐騙犯」，在外常自稱是國安高層，還是國安會秘書長顧立雄幕僚，還聲稱有權花總統密帳及執行國安任務，但這一切都是假的。

另傳聞林男也是板橋林家後代，是相當有權有錢的富二代，不過板橋林家拿出族譜跳出來反駁，已故古蹟大師、外號「古蹟仙」林衡道的後代也澄清，林家並絕對沒有這個人，林男絕對不是板橋林家成員。

此外，高嘉瑜身邊密友爆料，林男曾向高嘉瑜前男友「小馬」馬文鈺恐嚇，指名要殺對方全家，還強調絕對有錢並請人來殺全家，因為馬文鈺已有小孩了，對於林男舉動相當震驚。伽

事實上，林男此事曝光之前，去年8月就曾恐嚇前女友，並暗示要散布裸露照片、逼迫其辭去工作，甚至在LINE通話提及「我會殺妳喔 」、「我一定會搞到妳沒辦法上班，妳相信我」等語，遭提告後，經新北地院判處拘役40日、緩刑2年。