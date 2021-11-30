無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程(6691)今年前三季合併營收77.09億元，稅後淨利6.68億元，已超越過歷年整年度成績；董事長賴有忠表示，隨著半導體大廠持續建廠，目前公司在手未認列金額達170億元，明年營收目標持續成長。

洋基申請上市案已通過臺灣證券交易所上市審議委員會與董事會，12月1日將舉辦上市前業績發表會，並於後續辦理競價拍賣及公開申購等作業後正式上市掛牌。預計明年1月上旬上市。

洋基工程自2017年起因接到大立光建廠案帶動營運跳增，過去四年均賺逾一個股本，今年前三季業績再攀高，每股淨利達11.07元。

洋基工程去年合併營收及稅後淨利分別為53.54億元與4.67億元，今年前三季合併營收及稅後淨利已達77.09億元與6.68億元，分別較去年同期成長123.3%與131.58%，且創下歷史新高紀錄。

洋基工程主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務，透過整合機械、電氣及管道之專業技術，提供潔淨室恆溫恆濕、製程管線、監控及弱電、製程廢氣等系統工程，可應用於高科技廠、生物科技廠、冷凍食品廠、傳統廠房及商業辦公大樓等各產業之廠辦，客戶遍及國內外半導體、光電、電子零組件、面板、太陽能、生技及傳統廠商。

洋基工程成立於1980年，迄今超過40年，由於公司長期以來專注於無塵室及機電空調領域，且培養員工取得冷凍空調、電機、電氣、消防、管線、量測、採購及安全衛生等相關專業證照，因此有能力提供整合性之整體解決方案與服務，在2010年成功接到台積電的單子。

展望未來，受惠於高科技廠商持續布局研發先進製程，以及國際推動節能減碳之概念下，將使得對生產環境之要求更趨嚴格，加上因應終端市場需求強勁，各家廠商積極投入資本支出來擴增產能，持續帶動無塵室及廠務工程相關需求成長。