亞馬遜全球消費者業務部門執行長克拉克（Dave Clark）周一表示，最快今年底，或2022年初，亞馬遜可望超越優比速（UPS）和聯邦快遞，成為美國最大的包裹快遞公司。

克拉克在接受媒體訪問時表示：「我們預期到今年底，亞馬遜將成為全球最大的貨運公司之一。我認為到今年底，我們就可能成為美國最大的包裹配送服務商，要不就是在2022年初」。

在2013年的假期購物季期間，受到惡劣氣候與物流擁堵影響，亞馬遜的包裹交付嚴重延宕，自此以來，亞馬遜便持續建造其龐大的物流帝國。

該零售巨頭現在擁有數千家送貨到府的貨運公司，專門為亞馬遜完成最後一哩路的配送。此外，亞馬遜還有一個由飛機、卡車和貨輪組成的自家物流網路，在全美各地也都設有能加速包裹運送的倉庫和航空樞紐。

很早以前分析師和投資人就預期有朝一日，這些部署將使亞馬遜有能力與UPS、聯邦快遞和美國郵政服務公司等主要貨運商競爭。

亞馬遜的運送業務正快速成長。美國銀行分析師估算在2019年，亞馬遜58%的包裹由自家物流系統完成配送，使其成為全美第四大快遞公司。去年8月，這個比例已經提高到66%。

亞馬遜自家的配送服務成為今年假期購物季的主要優勢。克拉克表示，除了利用自家的卡車和飛機之外，亞馬遜也將將貨物運送到新港口，以避免受到塞港影響。他表示：「這些事情不會在一夜之間發生，過去這20年來，我們一直在建構物流基礎設施以及相關的技術平台，因此我們在這場大流行病期間佔有很大的優勢」。