美時事新聞雜誌《外交家》29日刊登智庫AidData的執行長派克斯（Brad Parks）專訪。文中指出，雖然北京的競爭對手宣稱大陸一帶一路目的為建立反西方聯盟，並投射權力至國際舞台；但派克斯引述該智庫研究報告，認為北京意在解決內部經濟問題。然而，隨著美英與七大工業國集團(G7)提出「重建更美好世界」(B3W)，在可預見的未來會看到部分國家高調拋棄一帶一路，轉投西方懷抱。

文中指出，雖然北京的競爭對手與抨擊者都宣稱，「一帶一路倡議」(BRI)是北京大戰略的一環，旨在建立聯盟並投射影響力，進而重塑國際權力平衡；但AidData研究報告卻發現，北京正利用海外貸款計畫解決國內經濟問題。

報告指出，大陸內部正面臨諸多挑戰，特別是外匯過度供應、工業過度投入生產導致嚴重生產過剩，以及如何滿足國內缺乏的自然資源。BRI旨在解決前述問題。因此，北京以市場利率或接近市場利率的數字，大量進行美元或歐元貸款；或在合約中要求海外借款人，自大陸採購鋼鐵或水泥；或要求借款人出口自然資源到中國大陸，所得用於擔保與償還一帶一路的欠款。

面對北京積極搶攻機主設施的融資，已成為沿線國家貸款的首選；西方國家試圖證明在基礎設施的融資市場上，其實很快地就會有更多選擇，而這將導致部分沿線國家高調地拋棄「一帶一路合約」。

派克斯認為，美國、英國與G7其他國家會愈來愈明顯地將BRI定位為低品質的基礎建設選擇，並推銷西方的「重建更美好的世界」。對於想要進行基礎建設的國家，B3W主打更高品質的建設，而運作過程更追求永續、透明融資、善治、透過政府投資敲動私人融資，以及和當地社區協商並建立夥伴關係。更重要的是，確遵社會與環境保障原則，以前述種種原則進而有別於一帶一路的基礎建設項目。