台塑企業自2009年起每年舉辦「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」，2016年起擴大並移師到雲林科技大學、中山大學、中正大學及中央大學等台灣頂尖大學辦理，以藉由專業輔導強化廠處環保作為，並加強學術合作提升改善效益。

台塑企業自創建以來本著「環保與經濟並重」的理念，在建廠設計階段即採用最先進及能源效率最佳之製程及污染防制設備，運轉以後更不斷檢討改善降低對環境之影響做好每項環保工作。為鼓勵每位員工積極參與節能節水，並由參與過程中獲得成就感。

本年度「環保管理優良廠處觀摩暨改善案例選拔發表會」採產學合作方式由台塑企業委託國立成功大學主辦，成功大學環境保護暨安全衛生中心協辦，除藉由成功大學學術資源協助台塑企業擬定最佳環保改善方案外，以高規格防疫措施舉辦會議並邀請綠基會、中油、長春、中石化、台聚等相關產業參與，分享台塑企業在環保改善及節水節能之成果，期能拋磚引玉促進台灣產業界循環經濟。

活動上午由成功大學、東海大學及中原大學等相關領域學者擔任評審委員，評審重點不只有改善效益，還包含創意及應用性，本次得獎的前3名改善案例都是從各生產廠所提眾多改善案例中，經公司內部先行選出8個最佳案例後再進入本次決賽所選出，後續將代表台塑企業參與政府舉辦的各項環保選拔競賽。下午邀請本次出席之來賓包括評審委員、產業人士及成功大學師生至成大水工所觀摩。

由歷年台塑企業參與政府舉辦各項環保選拔競賽獲獎紀錄，顯示政府對台塑企業在環保改善推動成果之肯定。以台塑企業麥寮廠區為例，因持續改善及製程優化，近年來產量逐步成長污染仍可不斷減少。

經進一步透過「循環經濟」的理念，結合能資源整合再利用，六輕一滴水循環使用高達7.3次，每年減少二氧化碳排放量1154萬噸，有效突破目前環保減廢的瓶頸。