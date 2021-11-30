台灣之星30日宣佈5G物聯網再添新夥伴，攜手禾煜科技，共同協助傳統製造業工廠數位轉型，搶攻後疫情時代智慧工業4.0商機。

禾煜科技擅長大型資訊系統規劃/整合、AI系統規劃/建置、物聯網與大數據規劃/建置。

隨著全球5G持續發展，加上新冠肺炎疫情加速企業佈署數位轉型，帶動智慧工業發展步伐加快，目前許多國家正進入工業4.0時代，傳統生產方式朝向高度客製化、智慧化、服務化的商業模式轉型。 根據麥肯錫公司所發布的物聯網報告指出，到2025年，物聯網相關應用的產值將高達11兆美元，若進一步從應用領域來看，智慧工廠將會是市場產值最大、成長最快速的應用，約佔市場產值的33％。

台灣之星長期以來以「最務實的物聯網傳輸夥伴」定位，為企業客戶提供各式客製化5G企業連網解決方案，至今已累積包含智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等超過300家合作夥伴，橫跨超過24個產業領域。

禾煜科技長期致力於工業數據收集、雲端平台及客製化應用開發等技術，透過「視覺+採集」雙可視化模式，運用AI視覺化模型識別產品瑕疵，同時結合工廠現有資訊系統提供使用者能正確、及時、通透、警示與追溯的數位化服務，根本改善生產問題，再結合台灣之星快速穩定的5G連網服務，提供企業客戶全方位的智慧製程解決方案，輔導傳統製造加工廠加速轉型。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，受到全球新冠肺炎疫情的催化，傳統企業面臨許多無法預測的挑戰，數位轉型更成為現今傳統企業不得不正視的重要議題。其中，5G所擁有的高網速、大連結、低延遲的三大特性，將會是未來實現工業4.0的一大關鍵。

台灣之星強調，未來將持續佈局為企業夥伴提供標準化數據的5G解決方案，吸引更多不同領域的5G應用服務商共同建構生態系，同時帶動營運動能推升，與去年同期相比，整體物聯網申辦量及營收皆有顯著成長，申辦量成長44％、營收成長24％，並持續朝向企業客戶營收佔比10％、年複合成長率達110％的目標邁進。

台灣之星表示，工業4.0並非大公司的專利，重要是如何善用新科技及大數據，透過更高的效率和生產力來製造商品，台灣之星此次攜手禾煜科技，就是希望借重其數十年的業界經驗與技術能力，提供企業客戶完整的資訊系統整合服務，未來再結合台灣之星的客製化5G企業連網解決方案，希望成為驅動企業用戶工廠智慧化的關鍵引擎，加速傳統製造業工廠升級轉型。

禾煜科技系統架構總監邱耀漢表示，工業4.0不只是投資新科技或新工具來提升生產效率，而是革新了整個企業的營運及發展方式，而當全球製造業都面臨巨變，智慧製造將成為當前工業發展的關鍵。禾煜延攬了國內外人才組成專業團隊，藉由團隊的大型資訊架構規劃與整合能力及AI系統、物聯網、大數據規劃與建置的豐富經驗，加上台灣之星穩定可靠的5G網路架構，將可讓人與設備間、設備與設備間的智慧結合，創造出智慧化的生產鏈，提升工廠競爭力，並加速實現未來工業願景。