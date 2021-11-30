最具權威性的世界級美食聖經《米其林指南》，明年將把高雄美食納入評鑑，高雄觀光局為了提升高雄美食的國際能見度，積極輔導在地餐廳成功摘星，30日正式啟動一系列的米其林摘星行動，高雄觀光局長周玲玟表示，這是摘星行動的第一步，未來將全力協助高雄餐飲業者，取得米其林的星級榮耀。

高雄觀光局30日正式啟動一系列米其林摘星行動，首場「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會，在萬豪酒店登場，由星級主廚楊展浩師傅、法餐南霸天簡天才師傅、以及知名美食作家陳靜宜，強強聯手，分享米其林經驗及建議，全力協助高雄在地美食業者，爭取排名紅色美食寶典。

現場超過50家具有摘星潛力的飯店、餐廳業者，包括承（sho）、紅毛港海鮮餐廳、晶英國際行館、漢來大飯店、高雄洲際酒店、以及H2O Hotel等，都由董事長或高階主管、主廚代表出席。

高雄觀光局長周玲玟指出，在高雄被公佈明年納入米其林評鑑城市之後，她常被問及，「觀光局是不是評審？」她總是回答「當然不是」，但，這代表高雄的餐飲能量、食材與品質，已經被外界看見了。

周玲玟表示，包括晶英國際行館、紅毛港餐廳等在地知名餐飲業者，都向她表達摘星的決心，因此，觀光局將盡全力協助高雄在地美食業者，取得米其林訒證的榮耀，共同厚實高雄國際美食實力，讓高雄美食躍上國際舞台。

高雄觀光局主辦的首場「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會，高雄萬豪酒店「MAJESTY美享地」星級主廚楊展浩師傅，特別親製美味米其林級白松露點心，在現場讓與會者品嚐，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺等五感面向，感受米其林的美食洗禮。

「MAJESTY美享地」目前正推出每人12000元的「白松露&魚子醬餐酒盛宴」套餐，特地從義大利阿爾巴（Alba）採購每公斤28萬元、被譽為「餐桌上的鑽石」的白松露，加上深受美食家推崇為「生前必嚐的美食」之一的魚子醬（Caviar），由星籍主廚楊展浩親自操刀。

高雄觀光局表示，高雄是具備山、海、河、港多元特色且充滿包容力的城市，在美食方面，也有如同海洋般寬廣的可能性，從去年高雄肉燥飯爭霸賽，到今年鹹酥雞嘉年華，以及目前熱烈舉行中的大港吃鍋、年底將舉辦餐酒館佳釀料理，再再展現出高雄在地美食的強大能量與吸引力。

觀光局指出，高雄曾以無敵澎拜海鮮，獲得國際旅遊網站booking.com評為「世界十大道地美食目的地」，吸引全球各地美食饕客爭相來訪，而紐約時報也於今年初，將高雄選為全球52個最佳城市之一，且是台灣唯一入選城市，高雄已有展現躋身國際餐飲殿堂的無限潛力與實力。

觀光局說，隨著2022台灣燈會重返高雄，以及國際級大廠陸續進駐高雄的大趨勢下，高雄在地美食也應充滿自信地，朝向國際化及高端化的目標發展。