資誠PwC聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯指出，過往因台灣與韓國未有租稅協定，台商多習慣透過第三地境外公司做轉投資，站在台灣集團整體角度，韓國子公司匯出股利的扣繳稅率是22％，而且該項扣繳稅款無法回台扣抵，無形中增加台商整體稅負。如今台韓雙方完成租稅協定簽署，將提供雙方互為投資絕佳的後盾。

台灣與韓國近日簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定（簡稱台韓所得稅協定）」，將等雙方各自完成國內法定程序並以書面相互通知後生效，並自生效日次年1月1日起適用。

林巨峯表示，台韓所得稅協定為繼日本之後，台灣與東北亞國家簽署之第2個所得稅協定，適用對象為雙方稅務居住者（包括個人及企業）取得之各類所得（一般為營業利潤、股利、利息、權利金、財產交易所得等），提供合宜減免稅措施，以消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作，有助雙方產業合作與技術交流，增加企業競爭力。