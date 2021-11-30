台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）30日召開法說會，會中，執行長吳柏成博士表示，隨著經濟復甦特別是國際飛機訂單增加，對專注在國防航太領域的精剛而言，正是可以大展身手的好機會，尤其是從第三季起公司的營收就漸入佳境，因此對明年營運展望樂觀看待。

精剛2021年第三季營收為新台幣318855仟元，較去年同期增加54.73％，稅後淨利16137仟元，每股稅後盈餘為0.13元，累計2021年第三季止，營收為新台幣716922仟元，較去年同期增加19.28％，稅後淨利26130仟元，每股稅後盈餘為0.22元。另10月營收新台幣133784仟元較去年同期成長155.92％。

精剛第三季營收因市場持續擴張，較去年同期成長54.73％，獲利部分則因產品組合及運費大幅漲價之故，相較同期略為下滑，但相較於今年前兩季呈正成長趨勢。

吳柏成表示，由於接單持續好轉，第三季營業利益已經從前兩季出現虧損狀態大幅扭轉，使得前三季營業利益呈現正數，預計第四季將能延續第三季表現 ，接單能見度至明年第一季。精剛指出，台鋼集團自2018年1月入主經營團隊以來，積極著手提升精剛公司價值，並從今年開始協助精剛建立次集團，旗下的公司將涵蓋先進的3D列印、航太零組件等公司，並致力於公司策略發展定位、原物料策略採購、產品市場開發，成功拓展印度、歐美等市場，從業績逐步提升就可看出布建成效開始顯現，公司今年1至10月累計營收新台幣850706仟元已突破近2年來的營收高點。

另受惠於新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳、鈷及鈦合金需求增加，及疫情過後的民生需求，如生醫、運動器材及能源石化等產業，都已蘊含對鈦、鎳等特殊合金材料的迫切成長需求，公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。

此外，對於近來外界的刻意抹黑與不實傳言，精剛嚴正駁斥，並表示在台鋼集團的支持下，精剛才有機會蛻變聚焦在國防航太領域，且正積極強大的研發能量，對於有心人士刻意散布不實消息，全體員工非常不認同這種打擊士氣的行為，精剛為捍衛公司和員工尊嚴將保留法律追訴權。