亞太電信表示，5G引爆數位經濟商機，為順應通訊市場變化，亞太電信積極拓展5G新興應用業務版圖，透過多元管道招募5G、大數據、資安、AI、雲端、IoT及ICT等相關領域頂尖人才，釋出職缺數占比達20％，力拼新經濟領域員工數倍增成長，相關人才若在農曆年前到職，更加碼祭出1個月薪資作為提前到職獎勵金。

亞太電信積極參與就業服務處「你上工，我加薪」等徵才活動，提供受疫情影響的勞工就業機會。除一般市民就業機會外，亞太電信與國內多所頂尖學府合作，推動線上校園、人才媒合會等活動，加入職業適配性等評測工具，提供一對一履歷健診諮詢及產學合作多元實習機會，提升青年就業競爭力。

除大舉召募優秀人才外，亞太電信重視人才培育，提供5G相關專業技術培訓、進修補助與考取證照輔導，順應多元業務發展。亞太電信竭力創造平等共融的友善職場環境，員工除享有基本的法定福利措施，提供員工旅遊補助、員工健檢及專業護理人員健康諮詢等福利外，並祭出人才推薦、年終、三節等各類獎金，打造友善幸福職場。

今年就業市場備受疫情衝擊，亞太電信積極與政府、校園合作推動徵才活動，延攬5G新世代菁英，增加市民就業機會，提升青年就業競爭力，30日獲頒台北市勞動局就服處「菁業獎」殊榮，為唯一獲獎電信業者。

「菁業獎」邁入第五屆，鎖定提供優質就業機會、促進青年就業、進用特定對象、營造友善職場四大評選構面，遴選出致力推動友善職場，創造多元就業機會的菁英企業，亞太電信由眾多企業中脫穎而出，樹立優質企業典範。