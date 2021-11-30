總統蔡英文論文門經英國獨立機構「資訊特任官辦公室」裁決證實，倫敦政經學院（LSE）最高權力機構校評會，否認持有蔡英文博士口委名單及口試報告。國民黨立委賴士葆表示，蔡英文到底有沒有證書、論文、審查，這3個關鍵因素，原本就是很單純可受公評的事情，蔡英文卻選擇不公開，太詭異了。

賴士葆說，所有的學術論文絕對是嚴謹且對外公開，更歡迎外界引用。然而事情延燒、纏訟這麼久，蔡英文把她的論文隱藏在不見天日的黑箱裡面，這是非常違背常情的部分，到底有什麼見不得人之處，只要蔡英文始終不願公開她的論文，假論文的質疑標籤就會永遠貼著她。

總統府重申LSE已公開證實過蔡英文於1984取得法律博士學位，總統府已公開出示過校方提供的學生資料。賴士葆質疑，對於外界質疑的為何不敢公開論文，或是LSE圖書館為何沒有她的論文之事始終沒有說明，不回應彭文正的質疑。蔡政府即便把資深媒體人彭文正打入大牢，還有更多「彭文正們」會繼續追查真相，蔡英文為何要隱藏論文的事情終要有個交代。