38歲財經新聞主播劉涵竹，最近在節目中爆料，在家裸體閒晃時，驚覺對面大樓有人拿大砲型攝影機，直接對著她家拍攝，嚇到馬上反拍蒐證，未料因拿不出對方偷拍的證據，目前沒辦法正式提告。

劉涵竹在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，她目前獨居在套房，鄰居很多都跟自己一樣是單身女子，「我回家第一件事就是脫光，高跟鞋一踢，再脫上衣、脫內衣」，覺得在家沒穿衣服非常舒適，就連去陽台澆花或拿衣服「我都是裸體走出去的」，被來賓洪素卿開玩笑：「整個大樓對面都是攝影機了！」

某次劉涵竹又光溜溜去陽台，視線剛好瞄到對面大樓的陽台上，有人拿著專業大砲在拍攝，看起來根本不像白天賞鳥或觀星，直覺告訴她一定有問題，立刻拍下可疑人士蒐證，接著詢問大樓管理員能否報警，未料被打槍，劉涵竹追問為什麼，管理員回應：「你有辦法舉證他在拍你嗎？」加上拍攝者把大砲架在頂樓，劉涵竹無法確認對方是哪個住戶，或是會不會是徵信社在抓姦。

不過，劉涵竹還是把相關證據傳給住在對面的藝人好友們，彼此提醒一下，朋友的反應都跟自己一樣，「我常常裸體去陽台收衣服耶」，劉涵竹好奇詢問，在陽台裸體萬一被拍到，到底是自己還是對方的問題？

律師劉韋廷現身分析，如果有拍到別人家的內部，確實涉嫌妨礙秘密罪，「但重點來了，怎麼去證明他是往你家裡面拍？」而且一般陽台並非室內空間，不能期待別人看不見，只能主張拍攝者可能觸犯性騷擾防治法，對方也能反告裸體者妨害風化罪。