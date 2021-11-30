百歲人瑞的生活樣貌該是如何？屏基護理之家30日為住民陳靈兒歡慶102歲生日，社工更將她近年創作的16幅畫作蒐集成套，首辦個人畫展，百歲當起畫家、開心眾人為她籌辦展覽，從畫紙上讓人窺見她的精彩人生。

1920年出生於屏東的陳靈兒，當時社會普遍存在女子無才便是德的偏見，但父親重視孩子教育，因此她從小學習鋼琴，並在高雄州立高等女學校（高雄女中前身）畢業後，到日本學習洋裁，大女兒及二女兒婚紗禮服就由她親手設計裁縫。

完成日本學業，陳靈兒經媒妁之言遠嫁對岸東北，之後隨國民政府播遷來台，又搬回屏東定居，先生在屏東女中任職，2人育有5名子女，她到屏東教會附設托兒所任教，後來更興辦托兒所直到退休，不僅相夫教子，在職場上也發光發熱，可謂時代新女性。

談起母親，女兒陳育麗表示，媽媽很嚴格，個性堅韌獨立、凡事求好，從她腸造口照護上便能印證，50多歲時為治療直腸腫瘤不得不做腸造口，她堅持自己清潔照顧直到95歲入住護理之家，才由護理師及照服員接手，醫護皆說，能維持這麼好真不容易。

養護之家社工員林佳慧說，奶奶最喜歡藝術創作課，不管是繪畫還是手作都難不倒她，落筆姿勢充滿自信，目光炯炯有神，完全不見衰老神態，難以相信她已高齡102歲，只要隨手拿起日曆紙，看著風景圖片臨摹，便是一幅畫，房間牆面貼滿她的作品。

眾人將畫作蒐集策展，這天陳靈兒仍不多言，臉上總掛著笑容，不斷呢喃道謝，觀者直說，奶奶百歲人生見證台灣日治時期、光復、國府遷台、經濟起飛，閱歷豐富就如同她的畫作如此繽紛。