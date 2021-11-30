警方將方姓男子等8嫌逮捕送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯張貼建物與黑道有債務糾紛的告示，令民眾不敢參與法拍。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

華西街幫綽號「番婆」的64歲方姓男子，得知楊姓女子有筆2、3000萬債權，由44歲陳姓男子充當軍師，製作楊女積欠4500萬的假債權，向民事法院聲請債權裁定，並以恐嚇等方式干擾法院不動產拍賣，再以人頭公司以1000萬元低價向楊女購得繼承的竹北一處房產，刑事局接獲報案後，將方嫌、陳嫌等8人拘提到案，依偽造有價證券、詐欺、恐嚇、組織等罪嫌逮捕送辦。

警方調查，一名已過世的曾姓男子，生前向楊女借貸2、3000萬元，並把自己竹北一棟房子的7至10樓設定抵押給楊女。方嫌得知後，製作曾男也積欠他1600萬元假債權、楊女積欠他4500萬元的假債權，企圖吞掉該房產。

旅居加拿大的楊女，直到家人收到法院的債權裁定，才知道遭人陷害，此外，還收到人頭恐嚇信件與簡訊，要她出面處理曾男的債務。法院在法拍過程中，嫌犯還張貼該建物與黑道有債務糾紛的告示，導致數度流標，法院只能裁定將曾男抵押的房子由楊女承受，楊女在不堪其擾下，將房子交由陳嫌轉賣，嫌犯再以人頭公司用1000萬元低價購得。

嫌犯還看上萬華梧州街有一處法拍無人管理、產權有爭議的大樓，準備強占出租牟利，不料，因將圍籬拆除，導致今年6月一名男子不慎失足墜落到地下室身亡。

警方將方嫌等8人逮捕到案，查扣作案手機、本票、支票、筆記本、人頭身分證、公司設立登記暨公司大小章、存摺、現金數十萬元，並扣押不當取得房產等贓證物。