傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜近日傳出遭男友林秉樞家暴，目前已至警局提告傷害，引發外界譁然。事實上，林秉樞恐怖情人的行為已不是首次，林去年8月就曾恐嚇前女友，並暗示要散布裸露照片、逼迫其辭去工作，甚至在LINE通話提及「我會殺妳喔」、「我一定會搞到妳沒辦法上班，妳相信我」等語，遭提告後，經新北地院判處拘役40日、緩刑2年。

判決指出，林秉樞去年8月間與前女友發生爭執，多次打LINE給對方稱，「我也不跟妳在一起，但我就是要修理妳，聽懂嗎」、「妳不相信被揍會很痛？妳不相信我真的會動妳是不是？妳真的不信是不是？妳信不信我讓妳消失？我不是開玩笑喔。妳消失，妳小孩沒有媽媽喔。妳消失就沒了，就句點喔」。

林秉樞更多次要求前女友辭掉工作，不給對方解釋空間稱，「我不接受阿，我不接受阿，不可以。妳不辭我們就來輸贏，妳試試看。我會玩死妳，妳有聽到齁」，雖然前女友拒絕稱「這樣我沒辦法跟你繼續在一起」，但林仍以手機存有對方裸照和影片要脅。

林秉樞說到「妳試看看，妳明天妳就去沒關係，我就讓妳精彩到底，妳聽到齁」、「我還會殺妳小朋友喔，妳聽到齁」，而當林提及小孩一事時，前女友忍不住回道「這是底線，你不可以說殺我小朋友」，並向林求饒稱「我做錯了對不起」、「請你不要生氣，我做錯了對不起」。

未料，林秉樞還持續威脅稱「妳可以找媒體找什麼記者都可以，但是最後法律上弄不到我身上妳信嗎」、「妳真的會死喔，好不好」。而林的前女友受不了，前往新北市海山警分局提告，檢方依恐嚇危害安全罪嫌起訴林秉樞。

林秉樞偵訊期間坦承犯行，但他辯稱自己的言行不會讓前女友感到畏懼，並在出庭時與前女友達成和解；法官認為，雖然警方勘驗林手機，有查到多筆裸照和影片，但沒有證據證明，他有散布行為，因此未構成散布猥褻物品罪，另外考量林母親在安寧病房療養，最終判處他拘役40日、緩刑2年，緩刑期間內付保護管束，須接受6小時法治教育課程。

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