EATMI推出「米包」系列產品，單片90元，1盒8入共720元。（EATMI提供）

EATMI米包品牌大使Tony。（EATMI提供）

舊振南總經理、EATMI共同創辦人李立元。（吳奕萱攝）

鑑於近年永續飲食話題熱，百年餅舖「舊振南」耗時兩年，投資成立旗下新創品牌「EATMI」，推出以100%台灣米所製成的「米包」系列產品，打造台灣米新食尚，強調無麩低負擔，也能幫助台灣稻米消費利用，盼達成生態環保、永續飲食的目標。

EATMI共同創辦人、舊振南總經理李立元分享，長期觀察台灣農業與食品產業，由於生活型態的改變，台灣的稻米的消費量逐年下降，民眾漸以麵食消費為主流，台灣人均1年吃不到40公斤的稻米，比起上一代差很多；而小麥消費年則逐年成長，甚至已有呈現死亡交叉趨勢。

李立元指出，台灣不少人對麵包的麩質過敏，而不能吃吐司類產品，希望透過100％用米粉做的「米包」產品，讓民眾有更多選擇，且米包的熱量遠較麵包低30％，對於健康相較無負擔。目前米包產線由舊振南進行，結合其生產糕餅的百年經驗製作。

EATMI的品牌大使、隋棠老公Tony也分享，他首次被「米包」吸引，是這乍看之下以為是吐司的外觀，竟是100%米粉做的，除不含麩質外，也是不含蛋奶的素食產品。

EATMI本次與虛擬雲端廚房「Just Kitchen」的跨界合作，今（30日）正式於兩大外送平台推出「BITE MI」蔬食系列餐食，提供民眾更多節能減碳、無麩飲食的選擇。而EATMI官網目前也提供訂購米包體驗組，其快閃店也預計在耶誕假期於台北101開幕。