桃園福海宮搬遷案今審議 反搬遷團體陳抗痛批：說一套做一套。

桃園航空城計畫於11月12日動工，大園福海宮位於徵收範圍內，不過因曾申請為歷史建築，拆遷上須多重評估，30日針對拆遷計畫召開文化資產審議會，文資會給出3種不同費用的拆遷方案，廟方選擇最便宜、文物保存數最少的方案，引起反搬遷團體大怒，向神明擲筊承諾依原廟狀況重建，卻說一套做一套，目前打算要連署召開信徒大會，讓信徒評評理。

福海宮重建委員會管理委員蔡宗烈痛批市府知法犯法，福海宮在2010年通過歷史建築審定，當時決議有但書，指出要等航空城都市計畫擬定後再確認，不過航空城都市計畫於2019年2月擬定，但文化局卻遲遲不公告，直到去年7月他們再度抗議，文資審議會才再次確認福海宮為歷史建築，但仍遲遲未公告，蔡也直呼，他們的訴求很間單，要求市府要原廟保留。

文化資產審議會中針對福海宮1至3樓的文物進行評估，給予3種不同發包費用的拆遷方案，分別為4800萬、2300萬及1800萬。廟方選擇1800萬元最便宜的發包費用，1樓只保留神龕，2、3樓只保留門扇，且表示新廟宇的規格一定會有所不同，保留的神龕等文物不一定能裝回新廟宇，預計在旁新建一處空間做展示。

「我們真的很生氣！」，福海宮重建委員會執行秘書陳建松說，廟方根本說一套做一套，1年前在神明面前擲筊，神明指示要原廟遷建，現在卻說只保留1樓神龕、木雕及石雕，藻井跟屋頂剪黏都不要，而2、3樓也只保留門扇，讓他們無法接受。

陳建松指出，福海宮屋頂剪黏為九龍搶珠、九龍翻騰的樣貌，一般廟宇則是雙龍搶珠，這全台灣只有這裡有，如此特殊的文化藝術竟然可以說不要就不要。他痛批，廟方根本不打算保留文化資產，說要在廟旁邊再蓋一間展示文物，那申請為歷史建築就沒意義，最後這3個月打算要連署召開信徒大會，請信徒公正的做出決議。

文化局表示，針對福海宮文資審議一案，經過多次現勘、訪視、審查及辦理文化資產審議，文資委員均秉持對文化資產的歷史、藝術、科學等價值保存進行審慎評估，審查審議密度高，過程中絕無便宜行事、違反文化資產保存，昨日召開文資審議會，待會議記錄後會再行公告。