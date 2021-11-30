大陸女星張雨綺以電影《長江7號》、《美人魚》成為著名的「星女郎」之一，也讓張雨綺在影壇打開知名度，總給外界率性、火辣的形象的她，今（30日）則豪放掀開上衣、露出肚子，張雨綺還直呼：「一不小心，被自己帥到」。

張雨綺今中午曬出一系列自拍，她低調頭戴鴨舌帽、身穿寬鬆上衣和運動長褲，張雨綺一身運動穿搭相當隨興，而她更豪放地掀起上衣，大方解放平坦腹部和零贅肉蠻腰，張雨綺的好身材相當不科學，她也得意寫下：「一不小心，被自己帥到」，不難看出張雨綺對自己的身材相當滿意。

張雨綺豪放掀衣露肚。（圖／取材自張雨綺微博）

34歲張雨綺狀態好到不科學，完全看不出是2個孩子媽，網友也紛紛讚：「大帥哥張雨綺」、「就是喜歡自律的人」、「女神別再瘦了阿」、「身材好絕」。

張雨綺雖然事業得意、身材保養有術，不過她情路不順，張雨綺的2段婚姻最後都以離婚收場，不過恢復單身的張雨綺，則在今年和小8歲的小提琴家李柄熹因合作真人秀《姐姐的愛樂之程》擦出愛火，小倆口事後也在微博曬合照公開戀情，兩人還大方登上節目《女兒們的戀愛》公開認愛，張雨綺也甜蜜透露自己對這段姊弟戀的看法：「跟弟弟談戀愛的感覺，確實很甜、但是也會比較累」、「我不想做姐姐，不想管你所有的東西，不想操心得像阿姨或者媽媽一樣」。