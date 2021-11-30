運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，無名指短小、有三條婚姻線、斷掌、手指有縫隙的人生活過得較為困苦，即使付出再多也難有收穫，常常需要為了生活操心，在人生的道路上屢屢碰壁，是大家眼中的苦命人。

▍1.無名指短小

從命理角度來看，無名指短小的人，在青少年時期往往得不到父母疼愛，家庭缺少和諧，原生環境比較差，長大後沒有家庭的助力，在社會闖蕩只能靠自己，比較艱難。無名指比食指長的人，命理學認為比較有鑑賞能力，做生意喜歡用偏門的方式賺錢，投機心理重。

▍2.三條婚姻線

擁有三條婚姻線的人在感情方面比較花心，很難從一而終，面對婚姻也很輕率，想結就結，想離就離，然後不斷再婚，多次婚姻容易造成負債累累，生活不穩定，貧窮找上門。這類人心地仁慈，內心坦蕩，在工作、社交上都表現正常，就是婚姻不好，要謹慎對待感情。

▍3.斷掌

斷掌的人個性固執，決定力強，為了達到目的會堅持到底，在事業上容易成功，斷掌的女人一般都是女強人。不過在婚姻上，因為太強勢，太固執，容易給配偶很大的壓力，影響夫妻感情。強勢的性格就必須找一個包容自己的人，或是換一種婚姻相處的方式，多尊重對方、愛護對方，就能讓婚姻、事業雙豐收。

▍4.手指有縫隙

手指有縫隙的人性格清高，遠離世俗，不太重視錢財，即使遇到賺錢的機會，如果不合自己心意，或者是有違自我原則，也不會去做。這種人花錢大手大腳，不懂得如何理財，因此時常經濟拮据，給人一種很貧窮的印象，建議要多學習理財知識，積極增加收入，要不注定發不了財。

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