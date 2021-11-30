姚元浩母親何美麗日前因癌症病逝，11月12日在基隆低調舉行告別式，連曾相戀8年、現已各自幸福的舊愛隋棠，都放下分手時鬧得滿城風雨的三角戀心結，前往送長輩最後一程。姚元浩在喪母後，今（30日）首度公開露面，出席「全明星籃球表演賽」記者會，他說當天不知道隋棠也會去，很突然，兩人沒有多講什麼，因為整個流程非常緊湊，她會來應該是因為跟媽媽認識很久，兩人私下沒有再聯絡，「很謝謝她的關心」。

姚元浩喪母後首度公開露面，披上披風看起來很威風。（張鎧乙攝）

「全明星籃球表演賽」記者會紅藍兩隊各有多位藝人代表出席。（張鎧乙攝）

姚元浩說這陣子很多人關心、問候他，「這件事應該是每個人都會遇到，我只是比較早遇到媽媽過世，因為事情來得突然，至今心情上還是每天都有點想念」，他特別留下媽媽的很多畫作和一些遺物，今天參加記者會出門前，又看到媽媽生前畫的一幅畫，就又很想念她。他很謝謝《就是這位–玖浩吃》節目製作單位與三立電視台，媽媽病危當天讓他臨時請假，因為當天本來是要去澎湖出外景，也都跟縣政府談好了，是非常臨時地在凌晨才把所有事情都喬開，待在醫院陪媽媽，「如果那天沒讓我請假，我可能連媽媽最後斷氣時都不在她身邊，她斷氣時我有親親她的額頭，跟她說我愛妳」。

將擔任球評的地表最強教練錢薇娟帶了「披風」、「雷神之槌」為兩隊加持。（張鎧乙攝）

吳念軒、蔡昌憲比賽轉球。（張鎧乙攝）

被問與媽媽之間是否有遺憾，他說自己一向是及時行樂的人，每天想到什麼可以做的都會去做，很活在當下，但也曾想過有點可惜沒有帶媽媽去更遠的地方例如歐洲做較長時間的旅行。不過因為媽媽是從清醒到慢慢過世，所以很多事都有交代，包括希望後事簡單處理、不要太複雜，包括聊死亡這件事，「很難說出口，但還是跟她說了，因為我必須要她清楚告訴我她想要幹嘛，從中我也學習到很多，有些事終究是要面對的」。

沒在媽媽在世時結婚生子，是媽媽的遺憾？他說相信應該有，只是媽媽不太說出口，「媽媽是很簡單的台灣女性，除了希望兒子很好，沒多要求什麼。但就是生命最後一程的每一天都走得很煎熬；知道在等死，但不知何時斷氣，過程滿累人，相信她也很累。不過至少她生出我，有我陪她走完做後一程」。

王家梁新婚後首度路面受訪。（張鎧乙攝）

至於與許維恩剛新婚的王家梁，坦言有婚宴計劃，「應該是明年啦，要看疫情發展，但疫情狀況不好控制，就且戰且走」，他說人夫生活上沒太大改變，但心情上看待任何事會想得比較遠和廣一點，覺得比較不再是一個人的事。至於生小孩，他說年紀也是考量在裡面，但目前就先順其自然。姚元浩還開玩笑建議他們生一個籃球隊。

「全明星籃球表演賽」將於2022年1月2日進攻小巨蛋，選手陣容集結《全明星運動會》第一、二季的籃球好手，搭配演藝界熱愛籃球的藝人，組成1隊9人的夢幻籃球聯隊陣容。記者會邀請到「暴風紅」王家梁、吳念軒、姚元浩、顏佑庭、鍾承翰、潘君侖、李玉璽、張睿家，以及「雷霆藍」的正義、章廣辰、林敬倫、禾浩辰、蔡昌憲齊聚；而將擔任球評的地表最強教練錢薇娟也現身，帶了「披風」、「雷神之槌」為兩隊加持，她笑說，看到王家梁體格這麼好，這次真的滿看好紅隊。