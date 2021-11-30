傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，甚至握有親密影片要脅，以致於高嘉瑜不敢分手，引發外界震驚。不過有知情人士透露，林男並不是板橋林家後代，而他長期住在飯店並非週刊報導的兩人一起去開房間，並且林男母親告別式，高嘉瑜前男友馬男大鬧靈堂，發寫著汙辱林男的傳單。

林男母親告別式，高嘉瑜前男友馬男大鬧靈堂，發寫著汙辱林男的傳單。(圖／翻攝自PTT)

一名網友今(30日)在PTT上以「高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」為題發文，高嘉瑜家暴事件鬧得沸沸揚揚，他想出面爆料媒體沒說到的內幕，來平衡報導一下。首先林秉樞在圈子中蠻多人知道的，也知道他的背景根本不是板橋林家後代，更不是什麼國安局高層，而是來自台南麻豆的地方人士。

原PO接著表示，週刊報導的兩人一起去開房間的部分基本上是錯誤的或未落實查證責任，因為這個林秉樞長期住在飯店，都是高嘉瑜自行開車去找男方，而去飯店這段期間高嘉瑜的人身都是自由的，都可以自行駕車入住、自行駕車離開，並非被軟禁。原PO以自身觀點分析，如果他是家暴受害人，不可能在家暴後還自己跑去飯店找加害者。

另外，林秉樞母親告別式在上禮拜於台北二殯舉辦，當天高嘉瑜全程參與，就連高嘉瑜的前男友馬姓男子也到現場，「小馬來到現場並不是要捻香獻花獻果 而是在靈堂亂場，到處發傳單給來致意的林男親友」，而傳單上竟寫著各種污辱林秉樞的字眼。而原PO最後也強調，「我沒有想洗白誰，我這邊確實有掌握到一定的證據，才會寫這些，誰對誰錯留給大家評論」。

貼文引起討論，網友皆抱持觀望的態度，「拔草測風向，先置板凳」、「又有八卦了！」、「這篇感覺是某林授權寫的」、「整個和早上的劇本不一樣耶，小馬被逆轉」、「劇本現在寫到哪邊了，完結篇在叫我」。

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