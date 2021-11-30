國民黨彰化縣黨部大樓遭法拍後，原定南遷員林市聯合辦公計畫喊卡，主委蕭景田證實，為了就近輔選，全力助縣長、議長連任，縣黨部將留守北彰化，預計明年元月中進駐彰化縣農會大樓10樓辦公。

國民黨彰化縣黨部大樓遭拍賣，縣黨部原定南遷員林市計畫喊卡，幾經考量後將繼續留在彰化市，並於明年元月中旬搬進彰化縣農會彰農大樓10樓聯合辦公，新辦公空間約80坪，緊鄰彰縣府且鄰近縣議會，比較符合多數黨公職人員的需求與期待。（謝瓊雲攝）

因為積欠黨工薪水，位在彰化市忠孝國小旁西勢街上的縣黨部大樓，10月中遭彰化地院以1.2億元拍出，由岑品建設得標，日前並發函要求縣黨部年底前遷出後點交。

國民黨彰化縣黨部大樓遭拍賣，縣黨部原定南遷員林市計畫喊卡，幾經考量後將繼續留在彰化市，並於明年元月中旬搬進彰化縣農會彰農大樓10樓聯合辦公，新辦公空間約80坪，緊鄰彰縣府且鄰近縣議會，比較符合多數黨公職人員的需求與期待。（謝瓊雲攝）

原本國民黨有意繼續租用大樓一樓作為辦公空間，但由於縣黨部建物地點絕佳，具黃金店面潛力，建商取得所有權後，傾向改建或拉皮翻修為住商混用大樓租售，雙方協調破局。

國民黨彰化縣黨部大樓遭拍賣，縣黨部原定南遷員林市計畫喊卡，幾經考量後將繼續留在彰化市，並於明年元月中旬搬進彰化縣農會彰農大樓10樓聯合辦公，新辦公空間約80坪，緊鄰彰縣府且鄰近縣議會，比較符合多數黨公職人員的需求與期待。（謝瓊雲攝）

位在員林市新生路的市黨部大樓建物又太過老舊，為了聯合辦公必須重新修繕、裝潢，經費粗估至少要200多萬元，對還須募款才能支付基層黨工薪水的縣黨部而言，亦不符效益。

根據了解，國民黨彰化縣黨部、彰化區、和美區和鹿港區，連同主委、書記長、幹事和會計共有8人，加上黃復興黨部亦有4名黨工，未來都將聯合辦公；考量北彰化各區人口較密集，多數黨公職人員反映盼能就近留在北彰聯合辦公。

蕭景田從善如流，決定另覓地點辦公，最後選定彰化縣農會彰農大樓10樓的80坪辦公空間，僅需簡單室內隔間裝潢和添購辦公桌椅即可，每月租金加上管理費約5萬元，預計明年農曆年前、約元月中旬就將進駐聯合辦公。

彰農大樓位在彰化市中山路與華山路口，建物新穎且交通便利，地上14樓合計規畫34間辦公室，除了縣農會自用，目前另有壽險產險、文教補教業及行政執行署彰化分署等進駐辦公，地下1、2樓停車空間可容納約200輛汽車、100多輛機車，且鄰近彰化縣政府、彰化縣議會，對多數黨公職人員來說，縣黨部進駐辦公將更符合期待。