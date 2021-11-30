國民黨主席朱立倫上任後，宣示恢復駐美代表處，重建對美溝通管道，有「藍營口譯哥」之稱的國民黨國際部副主任黃裕鈞今晚啟程赴美，負責籌備國民黨駐美代表處。國民黨副主席夏立言表示，未來不管是朱立倫、他、黨祕書長、執政縣市長等，都有可能不定期赴美訪問。

朱立倫日前指派黃裕鈞擔任籌備駐美代表處的先遣人員，黃預計今晚搭機前往美國，國民黨下午舉行記者會，夏立言、國際部主任黃介正、黃裕鈞3人共同說明此趟行程的目標。

夏立言表示，美國對我們的重要性不言可喻，是我們的安全提供者，也是重要市場，更是技術取得重要來源，讓美國人了解台灣的政治，中華民國發展，執政黨或反對黨的聲音都很重要；過去國民黨在野時曾派駐美代表，後來執政後撤除代表處，至今沒有重新設立，因此發現很多聲音無法傳達給美國。

夏立言指出，朱立倫在競選時就承諾設立駐美代表處，其上任後短時間內學者專家商議成立代表處，並指派黃裕鈞負責籌畫工作，雖然經費相對有限，但黨中央會盡全力支援黃，至少在華盛頓或智庫圈、美國政府，都會感受到國民黨在美國有了一席之地。

黃介正說，國民黨未來會在華府適當地區租用辦公處所，而設置駐美代表處，不是在華府跟民進黨人士吵架，也不是比賽誰比較親美、誰比較會告狀，而是向美方說明國民黨對各項政策的立場，讓美國各界人士重新認識到，國民黨是穩健、年輕、具戰略視野的政黨，要把民主競爭留在國內。

即將啟程的黃裕鈞指出，此行的重要任務包含深化台灣民主，讓美國聽到在野黨聲音，降低美國對台灣政治的誤判；也會非常清楚說明國民黨的立場，讓美方了解到，台美關係在國民黨政策下，符合雙方共同利益；同時，國民黨會向台灣人證明其是最有能力處理國際、台美事務的政黨。

黃介正提到，未來會不定期且相當頻繁的由國際事務小組資深同志，輪流以「主席特使」身分赴美訪問，地點、議題都不設限，舉凡政治、外交、國防、醫療、農業、能源、科技等議題，都有熟稔該議題的特使，讓美方充分了解國民黨在各項議題的主張。

媒體詢問，在公投前夕赴美，是否跟美方溝通反萊豬立場，黃介正強調，赴美籌設駐美代表處的時間點與公投、國內政治無關，而是在朱立倫指示下，要盡速成立駐美代表處。至於朱立倫是否規畫明年初訪美，黃說，只要時機成熟，會在最短時間內出團，但現在沒有確定的日期。