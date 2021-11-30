傷勢疑曝光！傳男友握「親密影片」不敢報案 高嘉瑜：我是被害人

民進黨立委高嘉瑜今爆遭林姓男友「家暴」！高嘉瑜11月中與男友入住新北市板橋某飯店，男友發現高的手機內與前男友訊息互動密集，竟醋勁大發對高施暴，導致高的右臉、四肢和頭部等多處挫傷，甚至限制行動自由。高嘉瑜則透過臉書聲明表示，希望不要再有下一個受害者，會再統一對外說明。對此，有媒體人分析直言，高嘉瑜男友應該是個很大頭症的人。

《鏡週刊》今（30日）報導，高嘉瑜和大學時就交往的學弟馬文鈺分手後，於半年前和林男交往，卻沒想到成為高嘉瑜的惡夢；高嘉瑜本月中旬和林男入住新北市一間飯店，林把玩高的手機，發現高和馬文鈺分手後，卻仍傳訊息互動，甚至馬還分享剛出生沒多久的兒子照片。

該周刊披露，林男看到後，竟醋勁大發對高嘉瑜施暴，導致高的右臉、頭部、四肢多處挫傷，該報導更稱林施暴後直到2天後才放人，並將高的手機全部備份；高離開飯店後隔天前往台大醫院驗傷。

對此，周刊於29日求證高嘉瑜時，高向該周刊記者表示，「這件事我是受害人」，並強調會在近日統一對外說明，但林男則否認有向高嘉瑜施暴。

媒體人「逆風的烏鴉」30日在臉書傳文分析稱，政治人物家暴、被家暴，這幾年民進黨若說第二，沒人敢稱第一。

「逆風的烏鴉」提到，這幾年比較有名的政治人物家暴事件，包括2017年童仲彥把老婆打得鼻青臉腫，同年無黨籍屏東縣議員蔡豪家暴議員老婆宋麗華，2019年唐鳳把女友咬傷，2020年雲林縣議員顏旭懋打老婆。很巧，加上這次高嘉瑜，幾乎每年一起，而且除了蔡豪和藍營比較接近，其他四起都發生在民進黨身上。

「逆風的烏鴉」認為，這些案子另一共同點，是都是「男打女」，不過這種樣態本來就是家暴多數。所以為何民進黨政治人物家暴案件比較多？有人認為，這和民進黨長期的「福佬沙文主義」有關。但他認為另一個可能有關的，是關於權力。

「逆風的烏鴉」指出，另外可以發現的是，這幾起家暴案都發生在政黨輪替之後。他提出另一個假設，就是因為民進黨掌握的政治權力，放大了這些人在沙文主義和男性體力優勢的影嚮，從而發生家暴事件。

最後，「逆風的烏鴉」認為，權力的大小，職位只是其中之一。高嘉瑜男友雖不是政治推手之類的，但應該是個很大頭症的人。打心裏看不起對方，才會動手吧。當然，這也可能是因為自卑。

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