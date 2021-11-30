英國性感歌手酷娃恰莉（Charli XCX），因電影《生命中的美好缺憾》主題曲《Boom Clap》爆紅，日前她替有「澳洲葛萊美」之稱的「澳大利亞唱片業協會音樂獎」(ARIA Music Awards，簡稱ARIAs)擔任頒獎嘉賓，卻不慎在頒獎時大走光，意外成為焦點。

酷娃恰莉上週擔任ARIAs線上頒獎嘉賓，在頒發「最佳流行歌曲」得主是小賈斯汀Justin Bieber時，疑似是向鏡頭揮手動作太大，禮服左邊肩帶直接滑落，讓她當場大走光，露出整個胸部，突然其來的意外讓她也超驚訝，尷尬笑著把肩帶趕緊拉回來。

酷娃恰莉頒獎時不慎大走光。(圖／翻攝自酷娃恰莉IG)

而這個「走光」片段雖然被主辦單位刪除，但她自己卻把片段打馬後上傳到社群，替得獎者祝賀，大方態度引來不少網友熱議，不少網友看完也笑稱「連胸部都想出來說聲恭喜」。其實這不是酷娃恰莉第一次在公開場合走光，2018年她擔任小天后泰勒絲(Taylor Swift)巡迴演唱暖場嘉賓時，也曾當場走光露奶。

29歲酷娃恰莉是英國流行歌手，也會自己創作詞曲，曾和伊琪亞薩莉（Iggy Azalea）合作歌曲《Fancy》，讓她一舉拿下Billboard美國告示牌行榜百大單曲冠軍，音樂生涯達到高峰，在國際知名度大漲。