民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，被打到全身是傷，還遭限制行動自由，高嘉瑜今(30)日前往警局提告男友傷害罪，警方也已依法受理。不過，資深媒體人羅友志認為，事情經過可能沒有大家想像的那麼簡單，高嘉瑜似乎早就都準備好了。

據了解，高嘉瑜今日上午11時低調隻身前往位於立法院轄區的忠孝東路派出所報警提出傷害告訴，警方獲報後，已將案件轉給事發地轄區新北市板橋分局，板橋分局獲報後將報請檢察官指揮，後續將傳喚林男到案說明。

羅友志今天在政論節目《新聞大白話》中表示，事情沒有想像的那麼簡單，高嘉瑜似乎早就準備好了。他更指出，今天是禮拜二，而按照媒體的作業流程，在這個禮拜二要出來的新聞，上周五就已經寫好了，上週五寫好的稿，大概在上周的周一、周二就完成採訪了。

羅友志指出，高嘉瑜昨天(29日)在節目中唱出《青蘋果樂園》的歌詞，是不是因為她在上周五、六左右，就已經知道整個事情的發生經過？「高嘉瑜應該早就知道了」。不過，目前只聽到高嘉瑜的說法，而她的男朋友也正準備最一些動作，比如發出三點聲明。

羅友志也對高嘉瑜男朋友的狀況進行分析，指他看起來是比較偏向新潮流。同時，對於高嘉瑜男友在聲明中也提到，因為母喪，很多事情不方便講，「但要是我，我也會操作」，因為你母喪，怎麼會在這時候出來反擊？「我知道你這禮拜都不會發聲，這禮拜都一定是我的聲音，不就是我贏了嗎？」