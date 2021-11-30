【時報編譯張朝欽綜合外電報導】港股周二收低。對中國監管壓力的擔憂，壓低了科技股表現；另外賭場大亨周焯華遭逮捕，也讓港股沒有加入全球因Omicron擔憂放緩而出現的反彈行情。美股和歐股在周一皆出現強勁彈升。

周二香港恆生指數收跌376.98點或1.58%，為23475.26點。國企股(H股)跌129.77點或1.53%，為8368.49點。

交易員表示，叫車公司滴滴在上周五遭到中國監管單位要求從美股下市，讓其它網路科技公司例如網易擔心成為下一個目標。

重量級網路應用公司下挫。阿里跌2.1%，報127.3港元；美團跌2.86%，報238港元；騰訊跌0.65%，報459.4港元。

科技指數跌1.16%。網易跌5.5%，京東跌3.1%，嗶哩嗶哩跌3%。

太陽城集團今日復牌，跌48%，報0.13港元；凱升控股跌63%。該兩家公司皆由周焯華擔任主席，周一皆掛出停牌公告。

調查數據顯示，恆指從今年初至今已下跌12.4%，國企指下跌20.8%，科技指數更下跌27.6%，表現在全球主要股市墊底。但部分投資人認為，港股估值處於低位，仍有估值和獲利雙重修復的空間。