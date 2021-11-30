兩岸連鎖時尚酒店品牌富驛-KY(2724)以「直營轉加盟」方式改善營運體質，使2021年前三季營收雖落底，但稅後虧損幅度收斂至近3年低點。展望後市，集團轉向拓展度假型據點，將在全台度假區尋覓新合作夥伴或委託經營標的，深化布局國旅市場。

富驛近年以「直營轉加盟」方式進行中國大陸據點汰弱留強，面對去年新冠肺炎疫情衝擊，台灣3處及中國大陸12處直營店亦先後轉為加盟店。雖然改採「純賺管理費」使營收下滑，但有助改善財務結構、降低負擔，進一步提升獲利表現。

富驛2021年前三季合併營收0.54億元、年減60.63％，創同期新低，但營業虧損降至0.15億元、虧損年減達78.26％。配合業外虧損減少87.8％，使稅後虧損降至0.23億元、年減達82.41％，每股虧損0.3元，營運狀況回升至近3年同期最佳。

富驛29日召開法說表示，目前台灣3處、中國大陸12處據點均轉為加盟店，使營運成本及費用得以撙節，前三季加盟店營收比重已自去年的29％上升至76％，直營店則自71％降至24％。同時，借款自2017年的8.09億元逐年下降，截至第三季已全數還清。

富驛疫情前平均住房率73.24％、平均房價1739元，去年住房率受疫情影響降至47.77％、平均房價降至1552元，但台北、台南、高雄3館平均住房率42％、53％、41％，均優於全台平均。今年前三季住房率續降至34.56％、平均房價則持穩略升至1554元。

展望後市，由於邊境管制尚未解除，未來2年觀光主力為國旅，富驛對此聚焦布局國內外旅遊度假，轉向拓展度假型據點，將在全台度假區尋覓新合作夥伴或委託經營標的，深化布局國旅市場。集團表示，直營或加盟模式將並行，若有合適標的亦不排除設立直營店。