台灣運動×科技產業策略（SRB）會議今（30）日登場，行政院長蘇貞昌表示，台灣擁有優良的運動及產業基礎、豐碩的科技學研成果及領先的資通訊產業，應把握運動、科技及產業三者結合契機及商機，並推廣於民眾及各級學校學生，提升國人健康及生活品質。

蘇貞昌表示，今日會議結合運動、科技及產業三大主題。隨著科技發達，運動員訓練已大為不同，透過科技輔助及大數據記錄等方式可精準掌握運動選手施力、動作是否正確，並進行要求與調整，以期發揮選手最大力量，可知不僅人類改變了科技，科技也改變了人類。

蘇貞昌指出，台灣有相當優良的運動及產業基礎、豐碩的科技學研成果及領先的資通訊產業，三者應相互結合發揮作用。行政院也核定相關推動策略，科技會報辦公室應結合各部會，並邀集運動員、產業先進及各界觀看成果，明瞭此舉亦能為國內帶來商機。

蘇貞昌認為，包括一般民眾及各級學校學生，皆可透過科技在各方面進行調整，進而促進健康及生活品質。科技不僅改變參賽的運動選手，也改變觀賽民眾，如民眾在家戴上擴增實境（AR）眼鏡，便彷若親臨現場實際觀賽。

蘇貞昌強調，今日會議目的希望讓台灣能把握契機及商機，希望藉由各方參與，能在會中提出寶貴意見並形成重要共識，進一步成為政府日後精進參考，相信將能對國家、國人及運動產業更好，也請立委能多給予支持。