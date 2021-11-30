新光金(2888)今天召開法說會，公司指出，今年商品策略維持價值導向，由於初年度保費衰退，明年續期保費不太會成長，但初年度保費在投資型保單銷售逐漸加溫，且健康險初年度保費第三季明顯增加，有助挹注CSM，預期總保費收入在2023年之後可恢復正成長。

新光金前三季合併稅後淨利216.6億元，年成長22.3％，每股盈餘1.62元。合併股東權益2497.6億元，每股淨值為17.39元。子公司新壽合併稅後淨利138.8億元，年增11.7％。

新壽前三季初年度保費為354.4億元，年減40.4％，主要主管機關要求CSM不得為負數，加上疫情業務人員接觸受限影響；初年度等價保費(FYPE)為125億元，FYPE/FYP比率為35.3％，優於業界平均。

外幣保單為獲取穩定利差及良好資產負債配合，前三季銷售金額達279.1億元，佔初年度保費比重78.8％；此外，隨著疫情趨緩，業務員活動量提高，第三季健康險初年度保費較上季成長76.3％。新壽持續推動外幣保單及價值型商品銷售，以獲取穩定利差、維持新契約價值利潤率並累積CSM，明年續期保費反映今年初年度保費下滑，但預期明年之後的一兩年內總保費將回升。

新壽資產配置方面，至第三季底總投資金額3兆2523億元，其中，不動產投資占比7％，投報率4.2％；擔保放款占比1.2％，報酬率1.7％；保單借款占比3.4％，投報率5.4％；國外股票占比1.3％，國外固定收益占比63.7％，國外投報率3.7％；國內股票占比7.2％，國內固定收益占比12％，國內投報率5.3％；現金部位占比4.2％，投報率0.2％。前三季年化投資報酬率為3.86％。

今年受到利率環境影響，經常性收益率避險前3.36％，預期全年避險前降幅比2020、2019年縮小。而NDF、CS外匯避險成本穩定，主要NDF去年成本5～6％，今年都在3％以內，目前在2.4％，前三季新壽避險金額較去年同期減少75億元，避險成本降到1.75％，預期全年避險成本可控制2％以內，避險成本明顯成本改善。

新壽第三季底國內股票占比降至7.2％，還有加碼空間，但新光金指出，是否加碼還是看市場決定，不會躁進。