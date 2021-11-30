寒舍餐旅（2739）今日受邀舉辦線上法說會，表示國內疫情穩定控制中，故第四季餐飲市場回溫、國旅暢旺，另外，自有品牌「寒居酒店」籌備規劃3年，預計將於2022年第一季開幕。另外，會積極發展國旅市場，使都會型飯店休閒化，多採住宿包餐飲的專案，並推出多元化的銷售方案。同時，持續推廣「寒舍生活App」數位行銷通路，建立客戶忠誠度及黏著度。展望未來，以審慎樂觀的態度期盼明年全球疫情能控制得宜、疫苗覆蓋率提高，政府逐步放寬邊境管制，寒舍將針對鄰近國家提供促銷方案吸引來台，當國際客回流後，可望再創榮景。

受新冠肺炎疫情的衝擊，2021年第三季合併總營業收入為3.2億元，季減22.68％、年減57.42％，稅後淨損為2.43億元，季減6.39％、年增699.96％，EPS稅後為每股虧損2.18元，相對於去年同期虧損0.27元，主要係受到三級警戒內用禁令與邊境管制的影響，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店除無國際境外的商務旅客外，餐飲及國旅市場亦受到影響所致，不過9月後隨著疫情趨緩，加上內用禁令鬆綁，目前餐廳客流量逐步回穩。

國內疫情穩定控制中，故第四季餐飲市場回溫、國旅暢旺。由於10月初政府已放寬餐飲內用，餐廳客流量迅速恢復至疫情前的水準，加上大量餐券回流、五倍券上路與線上旅展的搶購熱銷，目前台北寒舍艾美酒店探索廚房與台北喜來登大飯店喜來登十二廚自助餐廳，12月底前的訂席已幾乎客滿，業績表現接近三級警戒前即今年1至5月的成績，11、12月整體的餐飲及宴會績效已回溫至去年同期的8至9成。同時，集團旗下的溫泉度假型酒店「礁溪寒沐酒店」至農曆年前住房率平均皆超過8成，復甦態勢明顯。

然而，因受邊境管制的影響，台北飯店平日住房率依然低迷，雖然政府已執行推廣官方泡泡團的會議行程，但並未明顯受惠。未來，只要國內疫情穩定，餐飲與度假型飯店的營收有機會持續回，期盼明年全球疫情能控制得宜、疫苗覆蓋率提高，政府逐步放寬邊境管制，寒舍將針對鄰近國家如日本、韓國、新加坡、泰國等，提供促銷方案吸引來台，當國際客回流後，可望再創榮景。