2021智慧新竹竹科X黑客松今年以「智慧城市、軟硬整合」為主題，自9月起接受提案，透過黑客專業，運用數位工具來解決問題，除了培力課程外，也搭配竹科X黑客松系列講座，希望逐步凝聚城市的創新思維。

為打造新竹市為「智慧城市」首選品牌，並促進跨部門、跨領域及公私協力的共創風氣，竹科管理局與清華大學特別舉辦黑客松競賽，支持優選團隊落實創新方案，並促進竹科X的在地連結，希望整合新竹地區創業輔導資源，支持優選團隊推動智慧城市專案，能幫助竹科X在新竹落地生根。

此活動自今年9月起，向外徵求提案，包括廣大市民、公民團體與園區企業，募集到的提案，涵蓋教育、文化、交通、商業商圈、醫療照護、農業食安、科技產業、生態環境、循環經濟。

而在這場活動中，除了培力課程外，也搭配竹科X黑客松系列講座，由昌禾教育基金會承辦，昌禾教育基金會執行長李妍慧特別邀請到Chimes AI創辦人謝宗震帶來「解決城市難題」講座、Taiwan AI Labs台灣人工智慧實驗室創辦人，同時也是PTT創世神的杜奕瑾帶來「擺脫社群宰制，鄉民站出來」以及清華大學社會學榮譽退休教授李丁讚的「歡迎光臨，智慧城市博物館」，希望跟與會人士共同討論如何逐步凝聚城市的創新思維。

今年共計有「DENT.ai」、「5G Golf」、「加貝晨食」、「好你栽GoodYouPlant」、「食物過敏原檢測」、「清大梅花路」、「造夢空間」、「密室桌遊 UndoBox」、「舊城」等9個團隊入選決賽。

最後由「清大梅花路」抱走智慧校園獎首獎，佳作由「加貝晨食」獲得。竹科X黑客松首獎至3獎分別為「食物過敏原檢測」、「密室桌遊」以及「好你栽」。