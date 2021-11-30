財政部長蘇建榮。（圖／吳靜君攝）

財政部長蘇建榮今日表示，為平抑物價，將自明(12月1日)起機動調降小麥、牛肉、水泥以及汽、柴油的進口關稅或貨物稅，為期4個月至明(2022)年3月底，稅損預估新台幣63.57億元。

此次機動降稅項目包括小麥關稅從6.5％降至免稅，牛肉關稅減半（原每公斤10元降為每公斤5元），卜特蘭一型水泥貨物稅減半（原每公噸320元降為每公噸160元），汽柴油貨物稅每公升減免1元，汽油現行每公升6.83元、柴油每公升3.99元皆降1元。

蘇建榮表示，汽、柴油為民生必需品，希望調降貨物稅有助於緩解油價上漲壓力，進口牛肉降關稅，希望協助廠商降低進口成本，店家也能適時將降稅利益反映給在消費者身上，盡量讓物價平穩。

根據財政部初步估算降稅4個月的稅收損失，預估小麥部分稅損約2.6億元、牛肉為1.5億元、水泥貨物稅稅損約6.38億元、汽柴油約53.09億元，合計為63.57億元。