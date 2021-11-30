教育部今天公布「各級學校新住民子女就學概況」，109學年各級學校新住民子女學生計 30.5萬人，較上學年減少0.7萬人；占全體學生人數之7.3％，較上學年微減0.1個百分點。

根據統計，各級學校（幼兒園到大學）新住民學生所占比例，103學年是5.8％，之後逐年上升，108學年達到7.4％的最高點，但109學年略降為7.3％。

教育部表示，新住民子女學生之父（母）來自大陸地區者占4成4、併計越南及印尼達8成8；幼兒園、國小及大專校院以大陸地區居首，國、高中則以越南為主觀察新住民子女學生之跨國父（母）原生地區或國家，多為大陸地區或鄰近之東南亞國家。

教育部說，109學年新住民子女學生30.5萬人中，以父（母）來自大陸地區者計13.4萬人或占43.9％居首，越南10.8萬人或占35.5％居次，印尼2.8萬人或占9.1％再次，3者合占8成 8，併計菲律賓、泰國、柬埔寨、馬來西亞及緬甸等東南亞國家，人數共計29.3萬人，占比達 96.2％。

進一步觀察各教育階段的分布，109學年各級學校新住民子女學生之跨國父（母）原生地區或國家居前3者皆為大陸地區、越南及印尼，其中幼兒園、國小因5至11歲對應之出生學年，新住民子女出生人口數以大陸地區居首，故其學生數亦以大陸地區為主，分別為1.1萬人及4.1萬人，占該教育階段新住民子女學生之53.8％及48.8％。

國中及高級中等學校則因對應出生學年之出生人口數，非大陸地區人數較多，新住民子女學生則以越南為主，分別為2.2萬人（占41.1％）及3.3萬人（占43.3％），大專校院新住民子女學生之出生時期，跨國通婚以大陸地區為主，其子女學生人數計3.1萬人或占45.2％，居各地區或國家之冠。

按新住民子女學生分布縣市觀察，以新北市 4.7萬人(占15.5％)居首，桃園市3.7萬人（占 12.1％)次之，台中市3.7萬人（占 12.0％）再次，六都新住民子女學生合計20.8萬人，合占全體新住民子女學生之68.3％；若同時觀察全體學生之分布，計有72.0％位於六都，顯示六都之新住民子女學生密集度低於全體學生。