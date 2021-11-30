女生擇偶最怕遇到「媽寶」大地雷，有一名媽媽擔心31歲的兒子娶不到老婆，就上網為兒子徵女友，但網友看到她兒子的條件與「長不大的習慣」，紛紛傻眼感嘆：「還是找個保母終生照顧吧！」

這名媽媽在「匿名公社」為兒子徵女友的發文中表示，她兒子已經31歲，貼心又懂事，在校成績非常優秀，可能是自己離婚得早，兒子長年缺乏父愛，讓她加倍疼愛兒子，造成兒子對她相當依賴，只要媽媽離開他身邊太久，就會感到焦躁不安，到現在也沒工作經驗。

這名媽媽還說，雖然兒子已經31歲，可是仍維持小時候的習慣，一定要抱著她才能入睡，連洗澡也要共浴，「很擔天哪天離開了，兒子該怎麼辦，很擔心這個不會煮泡麵又怕黑的兒子無法活下去」，才希望有人可以介紹個女生來照顧她，並希望無心介紹的網友不要批評她。

貼文曝光引起網友熱議，「妳這是在害他，請不要想找別的女孩來替妳扛責任」、「哪是寵，根本被養廢了」、「找個保母終生照顧」、「幫他辦身心障礙」、「那貴公子當兵那時候是怎麼當到退伍的」、「應該還是處男吧」、「妳是在黑妳兒子嗎」，「大家都無法接受這位如此『媽寶』的兒子」。