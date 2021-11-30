39歲的街舞表演者陳柏均是今年總統文化獎青年創意獎得主，曾是會和人打架的街頭小子，在街舞路上重拾人生，並持續推廣街舞，如今得獎，他淚流滿面表示：「這個獎讓我的父親總算認同我。」

陳柏均表示，由於街舞曾是不被重視的次文化，他一直以為這輩子最大的遺憾，是無法讓父親了解他在做的事情，但得了總統文化獎，讓父親認同了他，「我弟弟也是舞者，跳踢踏舞，我一直以為這輩子最大的遺憾是無法讓父親了解我們在做什麼，沒想到自己成為那個努力推動霹靂舞、把霹靂舞推進奧運的人，讓大家知道跳街舞可升學、可以得總統文化獎，讓我的父親認同我，知道自己的堅持是對的。」

陳柏均表示，拿到青年創意獎，不敢說自己多有創意，「我只是把我熱愛的文化，發揮到最酷。」陳柏均表示，街舞有四個精神，「和平、愛、團結、好玩有趣，這四大點就是我最大的創意靈感來源。」

陳柏均表示，台灣的街舞文化之所以可以走到今天，「一切都要歸功於很多資深前輩鋪路，這不是我一個人的功勞，身為一個街舞文化教育家，時時刻刻都要記得自己的社會責任。」