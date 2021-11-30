線上零售業龍頭富邦媒(8454)再掀年末購物狂潮，旗下通路momo購物網《12.12年終盛典》壓軸登場，12月1日起開鉋，活動期間至12月9日進行暖身慶，期間天天輪番強打「九大品類日」，精選好物5折起，指定日期再加碼送2222折價神券、下單抽iphone 13、滿額抽iPad mini，讓momo粉在年底前清空購物車還有豪禮拿。

momo雙12回饋力道也加足馬力，祭出下單抽「單日消費金額之12倍紅利金」回饋，以及提前將心儀好物放入購物車，指定時間下單抽「12元清空購物車」資格，32家銀行最高回饋20%加持，預估雙12檔期消費人數年增三成。

momo雙12「九大品類日」將於12月1日由「家電下殺日」強棒領頭，大家電滿額拿折價2222神券，Haier 65型4K顯示器限時16988元。

12月2日爆殺3C日接棒，祭滿額好禮2選1。12月3日休閒圖書日必買冬日暖身好物日虎泡腳機，活動價3080元再贈藥草包。12月4日美食吃貨日強打西雅圖貝瑞斯塔二合一咖啡2盒組，免千元超值囤貨價。12月5日流行時尚日，消費最高送10％ momo幣，多款LEVIS牛仔外套、牛仔褲，祭出雙12全網獨家優惠價1212元。

12月6日登場的「美妝女神日」，下單即有機會參加iphone 13抽獎活動，以及雅詩蘭黛霸容量小棕瓶加贈組。12月7日家居餐廚日滿額最高回饋20％，BODYLUV全新改版麻藥枕頭免千元入手。

12月8日日用婦幼日，滿額抽999 momo幣，橘子工坊獨規版洗衣金球好禮組，限時優惠5折。12月9日健康樂活日滿額抽iPad mini，永信藥品高單位葉黃素10瓶組，加送精敏藻油DHA+PS軟膠囊，限搶1812元。簽到賺最高100 momo幣、指定時段搶最高999 momo幣。

momo雙12也祭出重磅回饋，包含「下單抽12倍紅利金」，12月1日~12月9日單日不限金額下單，並完成登記及有機會抽中當日消費金額之12倍紅利金回饋(共抽9名，回饋最高上限60000)。提前於12月1日~12月11日將心儀商品加入購物車，且於12月12日結帳下單，還有機會成為「12元清空購物車」好康的幸運得主。今年雙12亦有32家銀行共同合作最高回饋20％。

momo電視購物12月1日開跑《1212強強搶》活動，12月31日之前於指定通路包含momo購物台、購物台APP、momo購物網-看看買、momo型錄不限金額消費且分享活動頁，可參加「iPhone 13 Pro Max抽獎活動」，12月1日~12月14日再加碼「三重滿額滿件送」，累積消費達指定門檻咖啡杯盤組、咖啡磨豆機、摩卡壺等可拿(杯盤組、磨豆機限二擇一)。