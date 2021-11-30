美國陸軍與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)簽訂價值9400萬美元的合約，為愛國者3型防空系統(PAC-3)提供技術支援，也就是更新飛彈的尋標系統。
防衛世界(Defense World)報導，更新工作將適用在多數愛國3型的使用國，包括在瑞典、科威特、波蘭、韓國、羅馬尼亞、阿拉伯聯合大公、中華民國、卡達、沙烏地阿拉伯、巴林。升級工作也會在這些國家進行，預計完成日期為2024 年11月30日。
參與升級的國家也要墊付相關費用，總金額為942,07,693美元。
美國陸軍與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)簽訂價值9400萬美元的合約，為愛國者3型防空系統(PAC-3)提供技術支援，也就是更新飛彈的尋標系統。
防衛世界(Defense World)報導，更新工作將適用在多數愛國3型的使用國，包括在瑞典、科威特、波蘭、韓國、羅馬尼亞、阿拉伯聯合大公、中華民國、卡達、沙烏地阿拉伯、巴林。升級工作也會在這些國家進行，預計完成日期為2024 年11月30日。
參與升級的國家也要墊付相關費用，總金額為942,07,693美元。
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