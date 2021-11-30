美股經過26日被恐慌性拋售後回穩，29日晚間三大指數全線上升，不過投資者對Omicron變種病毒憂慮再度升溫，港股兩日下跌887點，創逾一年收市新低後，30日創出14個月新低。

香港信報報導，恒指30日開盤跌69點報23782，曾倒升36點，見23888點全日高，之後又轉跌，一度跌破10月5日低位（23681點），恒指半日跌260點。

莫德納行政總裁預計，現有的疫苗將難以應對Omicron變異毒株，拖累美股指數期貨跌幅顯著擴大，港股午後曾急跌676點，見23175點全日低，亦創去2020年9月25日以來新低。尾盤跌幅收窄，恒指收報23475點，跌376點，跌幅為1.58％。

受MSCI指數換馬影響，收市競價時段成交大增逾650億，全日成交激增至2238.48億港元。

國指全日跌129點，跌幅為1.53％，報8368點。科指跌70點，跌幅為1.16％報6028。

個股方面，騰訊跌0.6％報459.4港元，成交居首有162.08億港元。成交第二大是美團，收市跌2.9％報238港元。全日只有6隻藍籌上漲，以信義光能升4.8％表現最好。華潤置地挫5.4％，為表現最差藍籌。