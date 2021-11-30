財長蘇建榮30日在財政部雲端發票記者會受訪時指出，行政院已拍板確定調降小麥全額關稅（原6.5％降為免稅）、牛肉關稅減半（原每公斤10元降為每公斤5元）、卜特蘭一型水泥貨物稅減半（原每公噸320元降為每公噸160元）、汽柴油每公升貨物稅減免1元，實施期間為4個月，自2021年12月1日到2022年3月31日。

根據財政部估計大宗物資降稅四個月稅損，小麥部分稅損約2.6億元、牛肉為1.5億元、水泥貨物稅稅損約6.38億元、汽柴油約53.09億元，合計為63.57億元。