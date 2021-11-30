為促進郵壇交流及提振國內集郵風氣，高雄郵局及高雄市郵藝學會訂於110年12月1日至5日在高雄郵局郵件大樓舉辦「中華民國110年全國郵展」，並於郵展首日在高雄郵局郵務大樓6樓大禮堂舉辦「『中華民國110年全國郵展』開幕暨『新年郵票（110年版）』發行典禮」，展售郵展紀念明信片與郵展紀念掛號信封，供雅好集郵朋友收藏，共同分享集郵喜悅。

本郵展共展出各類郵集264框，包含「中國金圓郵票(1948～1949)」、「海峽兩岸通郵史」及「高雄郵史及古早高雄繪片」等榮譽類展集及「108學年最佳集郵作品比賽」得獎作品，是集郵迷不可錯過之觀摩良機。

高雄郵局另於會場設置臨時郵局及4部郵資票出售機，並製售郵展五日主題日郵展紀念專冊及限定個人化郵票、郵展郵資票郵摺及高雄甲仙橘貓信差郵筒造型證件套等多款集郵品。現場亦精心規劃一系列集郵講座、展集導覽及親子小小集郵營等創意性活動，各界可蒞臨觀展。