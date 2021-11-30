悠遊付去年起與市政結合，協助新手爸媽撫育子女，推出以悠遊付領取托育補助或早期療育補助，首筆補助款加碼回饋10％回饋金的方案大受好評，今年悠遊付還是要當父母的好幫手，補助款加碼回饋方案再延1年。

即日起至2022年11月29日止，只要是符合臺北市托育補助或早期療育補助的家長，包括發展遲緩兒童早期療育補助、未滿2歲兒童托育準公共服務費用、台北市友善托育／協力照顧補助者，選擇以悠遊付領取補助金，在完成申請後，各項補助款的首筆補助，悠遊付將加碼10％回饋金，單筆最高300元，每個悠遊付帳戶的每項補助限各回饋1次，名額有限、額滿為止。

悠遊卡公司表示，悠遊付有別於電子支付，除了支付交通費用、日常採買及線上購物外，還可領取社會福利，能付錢也能收錢，是真正的電子錢包，陪伴會員經歷每個人生重要階段。

悠遊付除了帶來乾淨的支付方式外，也是協助您收款的便利工具；沉浸在即將迎接家中心成員幸福感中的新手爸媽，選擇悠遊付領取托育補助或早期療育補助，讓悠遊付在養兒育女的路上，可以助你一臂之力。