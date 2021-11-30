新變種病毒Omicron侵襲下，全球高收益債券殖利率急速彈升，衝上近1年新高。投信法人指出，全球景氣仍處於上升軌道，只要未再次全面封城，實際衝擊可望降低，恐慌情緒也會逐漸消散，短期利差擴大反而提供投資人進場布局的好機會。

新冠疫情爆出新變異株Omicron，引發市場恐慌，近日資金迅速轉進保守型的公債、投資級債，高收債則面臨沉重賣壓，殖利率急速彈升，與美國10年期公債的利差擴大到436個基本點，無論殖利率、利差都衝上近1年新高。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，新變種病毒傳染力、致死率還有待進一步觀察，但感恩節期間，因為多數交易員休假、市場交投清淡，放大利空訊息的衝擊力。考量高收債利差短線大幅擴大，建議投資人可留意進場布局的機會。

呂彥慧認為，全球景氣正進入上升軌道，只要新變種病毒沒有造成大量的重症或死亡，未來再次全面鎖國封城的機率不高。經濟活動照常進行下，企業獲利將維持擴張態勢，債信品質可望持續改善。

摩根大通證券近期即大幅下調明年全球高收債違約率預估值，從1.25％調降到0.75％，與今年的0.65％相當，為金融海嘯以來的偏低水準。

除了基本面改善之外，呂彥慧指出，現在美國10年期公債實質利率為-1.05％，處於低利率環境，資金勢必尋求更有效率的去處，而高收債的高利差優勢，將吸引對收益有興趣的投資人青睞。