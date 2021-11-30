全球銀行業依賴的市場利率報價LIBOR， 只剩一個月時間，就要完全在市場上消失。標準普爾全球評級指出，這個影響全球數十兆美元資產的報價制度，亞太地區銀行業需在限時內取消使用已迫在眉睫的問題，長年依靠LIBOR報價作為行規的習慣，接下來要靠各市場自求多福，像新加坡和部份亞太國家增加採用替代參考利率 ARR，也有上海金融市場報價的SIBOR等等，由於這是不同區域金融機構之間資金拆借的計算準則，各市場的自我條件也有差異，估計各地的拆借利率報價勢必更加複雜。

標準普爾全球評級信用分析師 Nico DeLange 表示，市場和銀行必須為 LIBOR 的結束做好準備，對於沒有準備的人來說，無序的過渡可能會對金融機構、發行人的信用評級產生負面影響。但相信，亞太地區銀行很大程度上有希望平穩過渡制度的改革。

英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）於 2017 年宣布，2022年起不再要求銀行提供，倫敦銀行同業拆借利率，即金融業內熟悉的LIBOR報價會正式退出歷史舞臺。LIBOR在國際金融市場已應用30多年，制度改變影響到全球數以億萬美元計的資產及交易，以及市場上的無數金融機構。

Nico DeLange指出，亞太地區的銀行業和在地市場，規模、複雜性都差異很大，少了單一制度的LIBOR報價，取而代之的是多元、各經濟體的獨特作法，有些採取新加坡提出的ARR，同時保留現有的基準利率，嘗試建立健全的計算基礎。然而，LIBOR被監管單位強制取消的原因，是發生少數大型銀行從中操縰，2022年轉換新的複雜系統之後，能否真正避免重蹈覆轍，目前仍言之過早。