中油宣布12月份國內天然氣價格調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算，12月份國內天然氣價格因國際天然氣市場價格上揚，致進口氣源成本增加而應大幅調漲。不過，中油為照顧民生及工業，持續配合政府穩定物價政策，僅調漲電業用戶5％，其他用戶不調整。

今年油價持續上漲、大陸石化需求恢復、美德州冰風暴使石化減產、亞洲煉化工場陸續大修等，對中油核心事業有所提振。不過，受制汽柴油亞鄰最低、1～6月燃料油紓困八折優惠，加上國內疫情爆發，汽油銷量銳減，石油腦與烯烴、烷烴類產品價差縮小，及配合穩定物價，部分油氣價格無法合理反映成本等因素干擾，負面效應已逐漸侵蝕經營績效，營運承受莫大壓力。

中油10月營運自結虧損60.04億元，比9月虧損27.01億元倍增；前十月稅前盈餘縮至70.98億元；其中，天然氣事業虧損達347.07億元。

另為減緩國際原油攀高對民生、物價衝擊，中油在油價部分也實施亞鄰最低等雙平穩機制措施；今年至10月底止，中油共吸收73.9億元。

中油代理董事長及總經理李順欽表示，第四季原油供給尚屬穩健，推估布蘭特原油74～85美元/桶震盪，上檔或將觸及90美元；倘若政策緩漲、天然氣居高不下持續，中油今年全年營運恐虧損400億元，其中，天然氣事業虧損達900億元。