第58屆金馬獎頒獎典禮上周六圓滿落幕，台灣大哥大myVideo作為金馬獎官方指定的直播線上影音平台，直播與精彩回顧專區總收視人次突破439萬，其中直播收視人數較去年增加超過百萬，成長55%，再創新高。

這場金馬獎盛典也同時帶動myVideo APP擠進Android、IOS雙系統排行榜前五名，更帶動APP下載量大幅攀升，與前一周相比成長高達7倍以上。

今年金馬獎亮點不斷，無論是星光大道或頒獎典禮都令人目不轉睛，衣著充滿鮮明特色的白靈進場致詞為myVideo直播星光大道收視最高峰，其次分別為金馬最佳紀錄片入圍《給阿媽的一封信》團隊，以及去年金馬獎最佳男女主角莫子儀、陳淑芳進場受訪的橋段。

台灣大表示，頒獎典禮最吸睛前三名環節，第一名由卸任金馬主席的李安與評審團主席黃建業共同頒發大獎《最佳劇情片》的段落，第二名則為頒獎嘉賓盧廣仲沒有使用任何樂器，用雙手吹出史蒂芬史匹柏執導的神片電影《辛德勒的名單》配樂片段，其次是揭曉最佳女主角由電影《瀑布》賈靜雯獲獎時刻。

除了提供金馬獎線上即時直播，myVideo也於典禮當日同步推出「myVideo 金馬58榮耀時刻精彩片段」線上免費看，即時為全台觀眾帶來本屆頒獎典禮獎項及表演節目亮點，讓無法欣賞直播的觀眾可以回顧精彩片段，隨時重溫金馬58令人感動的精采瞬間。

「myVideo 金馬58榮耀時刻 回顧專區」上線至今，最多人觀看的片段為四度入圍、首度獲獎的張震，從李心潔、李國煌手中接下獎座發表得獎感言的時刻，其次為莫子儀、陳淑芳頒發最佳女主角給《瀑布》賈靜雯，及金馬主持人林柏宏今年開場大片《著迷》演出片段。

myVideo專為電影迷所推出的「myVideo金馬年卡」指定方案持續開跑中，12月6號前申辦，能以45折限時優惠價1358元(原價3000元)，將歷年金馬入圍得獎影片看到飽，還有萬部戲劇、動漫、幼兒影片等多樣化選擇，首月再加碼贈100元看片金，更機會抽中Sony BRAVIA 50型4K智慧顯示器或「myVideo金馬VIP禮」等精美好禮。

myVideo將於12月上架一系列強檔影集、電影、綜藝，戲劇館同步跟播BBC First懸疑驚悚影集《布娃娃殺手》，還有BBC科幻影集最新一季《超時空奇俠第13季》、韓劇《酒鬼都市女人們》、《達利和馬鈴薯湯》、台劇《2049》、《茶金》、《一個屋簷下》、《俗女養成記2》、《四樓天堂》、日劇《凜子小姐想試愛》、《我只是想說喜歡你》也都在myVideo熱播中。

電影館則重磅推出超強片單，包含《猛毒2：血蜘蛛 搶先版》、被譽為2021年最恐怖的恐怖電影《薩滿》，以及驚悚動作片《綁架影帝黃晸(王民)》等。此外，熱門西洋綜藝《地獄廚房 美國版》第20季、《戀愛島：美國篇》第3季等，也都將在於平台跟播。