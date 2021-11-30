台灣珠寶藝術家趙心綺 (Cindy Chao）揚名國際，繼珠寶作品先後蒙美、法、英國三大國際知名博物館收藏之後，近日又傳來好消息，法國文化部為表彰趙心綺在珠寶藝術上的成就，授予法國藝術文學騎士勳章，肯定她在東西藝術文化交流上的貢獻。

趙心綺獲頒法國藝術文學騎士勳章，授勛典禮在法國文化部所在地「巴黎皇家宮殿」舉行，由文化部長巴舍洛親自主持。（Cindy Chao提供）

今年是趙心綺豐收的一年，年初她的大師系列《花之精靈》胸針在英國巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）拿下巨匠臻藏大獎，隨後《紅寶石牡丹胸針》獲得英國國立維多利亞與艾伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）納為永久館藏，如今又受封法國藝術與文學騎士，可說是好消息從年初到年尾從未間斷。

法國藝術文學騎士勳章是國際藝術與文學的至高榮譽，授勛典禮在法國文化部所在地「巴黎皇家宮殿」 (Palais-Royal Paris)舉行，由法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）親自主持並授予趙心綺法國藝術與文學騎士勳章，歷年來榮獲騎士勳章的得主都是當代的文化藝術巨擘。包括電影導演李安、建築大師貝聿銘、時尚設計大師山本耀司等。

趙心綺的大師系列《冬葉套鍊》於2019年獲得倫敦巨匠臻藏藝術博覽會 「大會傑出獎」。（Cindy Chao提供）

法國文化部部長巴舍洛在典禮上推崇趙心綺是卓越的珠寶藝術家，不斷挑戰自己，超越藝術創作的極限，並在珠寶金屬工藝、雕塑技藝及建築空間思維中取得平衡。趙心綺則在獲頒勳章後，期許自己未來持續融合東方思維與西方技藝，傳遞文化交流的使命，「我會像騎士般，騎著駿馬將這份美好帶往全世界! 」

現場受邀觀禮的賀客都是法國藝術文化界名人，包括法國巴黎裝飾藝術博物館首席策展人Dominique Forest、策展人Karine Lacquemant和佳士得拍賣會奢侈品部門主席Francois Curiel等。

今年是趙心綺豐收的一年，年初時她的大師系列《花之精靈》胸針在英國巨匠臻藏藝術博覽會Masterpiece Awards拿下巨匠臻藏大獎。（Cindy Chao提供）

趙心綺的珠寶作品不僅廣受國際珠寶界的肯定，且已臻至藝術珠寶的境界，自2018年起，三度榮奪倫敦巨匠臻藏藝術博覽會

(Masterpiece London)大獎，包括2018年的「卓越創作藝術典範獎」、2019年的「大會傑出獎」，以及今年以大師系列《花之精靈》胸針拿下「巨匠臻藏大獎」。

趙心綺Cindy Chao大師系列《皇家蝴蝶》胸針，於2010年成為美國史密森尼國家自然歷史博物館的永久館藏。（Cindy Chao提供）

除了為數驚人的受獎紀錄，趙心綺的珠寶作品先後獲得美、法、英三大國際級博物館的珍藏，更加奠定她在藝術珠寶界的權威地位，早在2010 年，美國史密森尼國家自然歷史博物館 (Smithsonian National Museum of Natural History)就典藏了《皇家蝴蝶胸針》，是該館自1846年創立至今，首次收藏由當代華人珠寶藝術家創作的藝術珠寶。2020年，CINDY CHAO首件年度蝴蝶珠寶作品《紅寶石側飛蝴蝶胸針》也成為巴黎裝飾藝術博物館 (Musee des Arts Decoratifs)的館藏。

趙心綺Cindy Chao大師系列首件年度蝴蝶珠寶作品《紅寶石側飛蝴蝶》，成為巴黎裝飾藝術博物館館藏。（Cindy Chao提供）

今年五月，趙心綺的《紅寶石牡丹胸針》獲得英國倫敦V&A博物館納為永久館藏，展示廳位為William and Judith Bollinger珠寶長廊，與1840年艾伯特親王與維多利亞女王大婚之際，親自為女王設計的藍寶石鑽石冠冕併列於同一展區，可見受重視的程度。

趙心綺的《紅寶石牡丹》胸針獲得英國倫敦V&A博物館納為永久館藏。（Cindy Chao提供）

今年五月趙心綺的《紅寶石牡丹》胸針獲得英國倫敦V&A博物館納為永久館藏，與維多利亞女王大婚時佩戴的皇冠併列。（倫敦V&A博物館提供）