房地產交易量繼數月出現紅盤之後，11月買氣略顯疲態，除了缺乏推升買盤信心的話題之外，政策性層面造成買方觀望的負面因素，也開始浮現。11月五大房仲自結11月門市交易，與10月相較，信義房屋增2%、台灣房屋增27%、永慶房屋持平、中信房屋月減3.5%，而住商機構則是量減6.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年11月交易量表現更甚去年，陳金萍補充，今年自8月國內疫情逐漸獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，民眾購屋態度更為積極，加上通膨壓力逐步浮現，也推升民眾購屋意願，今年8月以後各月房市交易量年增率都呈現正成長，11月也較去年同期成長超過二成。若與10月相比，陳金萍指出，全台交易量持平開出。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，11月交易天數較少，若從增減幅度來看，北市與高雄處於弱勢，但新北及台中表現搶眼，其他區域持平，市場在熱錢與通膨話題挹注下，短期不容易退燒。徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，其中高雄因台積電話題拍板，價格一日三市，許多買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，北市雖有供給少的先天優勢，但房價高居不下，確實也讓買氣趨軟。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月房市對於通膨發酵的議題有感，也讓換屋客與置產客層積極進場，市場出現首購、換屋輪動的跡象。信義房屋統計顯示，11月房市總價2000千萬以上的產品，交易量較10月增加，反映換屋與置產買盤在11月相對交易熱絡。

中信房屋總經理張世宗表示，央行9月底祭出六都加新竹縣市購置第二戶房貸無寬限期措施，雖在10月間造成部分換屋族群的壓力，但由於首購買氣暢旺，抵銷了換屋族的交易量縮，因此上月交易量並未呈現負成長，僅以增幅趨緩的態勢作收。不過本月首購族也開始因房價推升話題而出現猶豫，雙重因素下，導致整體交易出現鈍化，買氣明顯不如先前的活絡。